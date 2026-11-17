A Câmara Municipal do Funchal canaliza anualmente cerca de 800 mil euros para apoiar instituições das áreas social e da saúde, através do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo. O investimento foi destacado ontem pela vereadora com o pelouro da Área Social, Helena Leal, que reafirmou o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) na resposta às necessidades da população e na promoção da coesão social.

A intervenção decorreu na sessão de abertura da conferência 'O Futuro das IPSS: Direito, Pessoas, Longevidade', promovida pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, no Colégio dos Jesuítas.

A autarca salientou o trabalho diário destas instituições junto das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, considerando que são "parceiras fundamentais na construção de uma cidade mais inclusiva, solidária e coesa".

Perante os desafios actuais e futuros do sector, Helena Leal defendeu o reforço da capacidade de gestão das IPSS, a sustentabilidade financeira e a valorização dos profissionais e voluntários, apontando também a cooperação e o trabalho em rede como condições essenciais para respostas mais ajustadas às necessidades individuais.

A vereadora reafirmou a disponibilidade da autarquia para manter a parceria com as instituições, sublinhando que o futuro das respostas sociais deve colocar os direitos e as necessidades das pessoas no centro das decisões.

"Pensar no futuro das IPSS será, acima de tudo, pensar nas pessoas. Pensar nas pessoas será sempre pensar nos seus direitos e na sociedade que queremos construir juntos", referiu, citada pela assessoria de imprensa.