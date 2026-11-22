Uma safira dos Romanov, com quase 198 quilates e incrustada numa pulseira cravejada de diamantes, foi vendida por mais de 4,1 milhões de francos suíços (4,4 milhões de euros) em leilão, valor muito acima do intervalo de preços esperado.

A safira, de lapidação em forma de almofada e atribuída à antiga coleção da família imperial russa, foi apresentada como uma pedra muito rara.

A expectativa era que atingisse um valor entre 850 mil e 1,7 milhões de francos (1 a 2 milhões de dólares) no leilão realizado em Genebra, na noite de quarta-feira, de acordo com a casa de leilões Sotheby's.

O comprador, um colecionador particular, não teve a sua identidade revelada.

A safira do Ceilão, de 197,80 quilates, teve provavelmente origem no Império Mogol, no sul da Ásia.

No século XIX, passou a integrar as joias imperiais russas, sendo atualmente uma das pedras preciosas mais importantes da corte russa que ainda existem.

A imperatriz Maria Feodorovna, mãe do czar Nicolau II, usou a safira no Baile do Palácio de Inverno de 1903, um evento "amplamente considerado o último grande espetáculo da Rússia Imperial e imortalizado em algumas das imagens mais icónicas da corte dos Romanov", destacou a leiloeira.

Após a Revolução Russa, a safira foi registada num inventário antes de ser incluída nas vendas de tesouros imperiais realizadas pelo governo soviético, segundo a Sotheby's.