A Câmara Municipal do Funchal prevê quatro milhões de euros no orçamento municipal de 2027 para pavimentar estradas. Os danos causados pela depressão Charles na rede viária estão a ser levantados pela autarquia e vão pesar na definição das prioridades, disse hoje o presidente da Câmara, Jorge Carvalho, após a reunião do executivo.

O autarca explicou que, nos primeiros dias após o temporal, a prioridade foi restabelecer a circulação nas vias afectadas. A repavimentação será articulada com as intervenções nas redes de água, saneamento e drenagem pluvial, para evitar que os mesmos troços tenham de ser reabertos.

Aos jornalistas, Jorge Carvalho disse que a situação no concelho está já praticamente estabilizada, mas apontou um ribeiro na freguesia de São Roque como o ponto mais crítico. Estão em curso trabalhos para repor a normalidade no local, seguindo-se uma avaliação das intervenções necessárias para prevenir novas ocorrências.

O executivo aprovou por unanimidade um voto de louvor às instituições e aos profissionais que participaram no resgate de um munícipe nesse mesmo ribeiro, durante a passagem da depressão Charles. Foi também aprovado, por unanimidade, um voto de louvor ao atleta madeirense Tiago Berenguer. Ambos os votos de louvor foram aprovados por unanimidade.

Na mesma reunião, o executivo aprovou por maioria a nova orgânica municipal, que extingue a Divisão de Turismo e distribui as suas competências por outros serviços. A cobrança da taxa turística passa para a área das receitas e a organização de eventos fica no departamento responsável por essa actividade. A proposta teve os votos favoráveis da coligação 'Funchal Sempre à Frente' e do vereador independente, os votos contra do JPP e do PS e a abstenção do vereador do Chega.