O Governo aprovou hoje uma dotação de 50 milhões de euros para aquisição de material e de equipamento militar, visando reforçar a capacidade logística das Forças Armadas face aos desafios do país perante a atual conjuntura internacional.

Esta decisão do executivo foi anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"Estamos a reforçar a nossa capacidade soberania na Defesa. Falo de defesa do nosso território e de defesa ao nível das nossas alianças internacionais, incluindo, obviamente, o apoio à Ucrânia na sua guerra contra a agressão russa", começou por declarar António Leitão Amaro.

De acordo com o ministro da Presidência, o Governo tomou a decisão de aprovar "mais algumas aquisições de material, equipamentos e serviços na área da Defesa, no total de 50 milhões de euros".

"Uma verba que se destina a melhorar a capacidade logística das nossas Forças Armadas. Como sabem, estamos a caminhar para o objetivo de ultrapassar os 2,15% do PIB em despesas com Defesa", salientou.