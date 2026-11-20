O ministro das finanças acusou hoje o Chega e o PS de criarem um "bloco fatal" e "um proto-governo" nas votações do Orçamento do Estado e de estarem "totalmente empenhados que país tenha défice" no próximo ano.

"É o governo do bloco fatal", afirmou Joaquim Miranda Sarmento, referindo-se ao Chega e ao PS, no arranque do terceiro dia de debate na especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2027 (OE2027).

Para o Governo, os dois partidos juntaram-se "para fazer tudo ao contrário daquilo que deve ser feito", levando à formação "de um proto-governo na Assembleia da República", em que "o PS trabalha" e apresenta propostas e "depois o Chega decide".

"Depois de termos baixado o IRS sobre as rendas, juntam-se defraudando as expectativas dos investidores, defraudando as expectativas dos senhorios, daqueles que têm casas", criticou Miranda Sarmento, afirmando que "aqueles que pouparam uma vida inteira para ter uma casa e que agora a arrendam, esperavam um IRS de 10%", mas "com o governo do bloco fatal, vão ter novamente um IRS de 25%".

O ministro das Finanças acusou ainda PS e Chega de estarem "totalmente empenhados que o país tenha défice em 2027", afirmando que os socialistas "previram e esperavam um défice orçamental em 2025", bem como este ano "e falharam redondamente".

"Mas o PS não se limita a querer levar o país para um défice orçamental, pretende também que este orçamento saia do parlamento como uma manta de retalhos e como uma enorme entropia na ação executiva", acusando o partido de não ter "estratégia", "rumo" nem "rigorosamente nada para dizer ao país".

Num pedido de esclarecimento ao ministro das Finanças, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias quis deixar "claro" que "quem diz que o Orçamento de Estado tem défice é a Comissão Europeia" e criticou Miranda Sarmento por "dizer uma coisa à sexta e outra à segunda", numa alusão ao facto de o governante ter dito que as propostas dos socialistas tinham neutralidade fiscal.

"Já estamos habituados à inconsistência e à inconstância habitual do Governo", rematou, acrescentando que " o défice, em particular da Administração Central, tem um nome: é o chamado défice Sarmento".

Por outro lado, também num pedido de esclarecimento ao ministro, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, considerou que "hoje caiu a máscara" ao Governo, acusando o executivo de não estar preocupado com o "povo que não consegue pagar uma renda" ou que "não consegue comprar comida, porque a comida está cara", mas com os investidores.

"Nós temos de estar preocupados é com o povo", afirmou Pedro Pinto, defendendo que o "Governo não sabe governar nem sabe fazer pontes".

"É um Governo que está a mais. Está na hora de sair", rematou.