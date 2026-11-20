O impasse nas negociações da conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP31) manteve-se hoje, depois de os países chegarem à sessão de encerramento sem consenso sobre o texto final da cimeira, que será prolongada.

As discussões entre os negociadores reunidos na cidade turca de Antália retomam no sábado às 09:00 (06:00 em Lisboa).

Em causa está o último rascunho de documento final que suprimiu as referências à transição para o abandono dos combustíveis fósseis, sendo que vários países e o bloco europeu já avisaram que bloqueiam o consenso na COP31 se o texto final permanecer inalterado.

A desilusão entre os participantes na COP31 era visível antes da abertura da sessão plenária, quando um pequeno protesto juntou manifestantes com cartazes onde se lia "Vergonha" e "falhanço".

Já durante a sessão, quando falava o presidente da COP31, Murat Kurum, um manifestante começou a gritar "matem-me agora", disse à Lusa uma fonte da embaixada de França presente na sessão.

À semelhança do que aconteceu em ocasiões anteriores, a cimeira do clima falhou o calendário previsto e as negociações da COP31 para chegar a um acordo final de mínimos vão prosseguir a partir de sábado.

Um grupo de países liderado pela França e pelo Panamá apelou hoje à inclusão do abandono dos combustíveis fósseis no texto definitivo, após a rejeição do documento apresentado na quinta-feira, que a União Europeia também considerou "inaceitável".

Aos jornalistas, à margem das negociações, a ministra da Energia e do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, adiantou que a União Europeia iria bloquear o acordo se o texto final não contemplasse as três exigências relativas ao abandono dos combustíveis fósseis, à captura de carbono e aos direitos humanos e das mulheres.

Uma das exigências é que o texto volte a mencionar os roteiros para o abandono dos combustíveis fósseis.

A ministra disse que a União Europeia admite uma formulação que remeta para a decisão tomada na COP28, no Dubai, e permita que cada país avance de acordo com as suas possibilidades.

Outra linha vermelha é o peso atribuído à captura e ao armazenamento de carbono, (CCS na sigla em inglês).

"Para nós, o CCS é importante, mas como complemento à mitigação, portanto, temos que reduzir as emissões e o que não conseguimos reduzir, captamos e absorvemos, do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista natural", disse.

"Mas há aqui um grupo de países que estão a pôr o CCS como uma grande prioridade. São países, nomeadamente a Arábia Saudita, que para continuar a emitir, dizem que a solução é ter logo o CCS, nós emitimos e capturamos e está tudo bem", denunciou.

A terceira exigência das autoridades europeias é a reposição das referências aos direitos humanos e às mulheres.

"Desapareceram as referências, e isso é para nós é inaceitável, aos direitos humanos e às mulheres", disse Maria da Graça Carvalho.