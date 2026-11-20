A discoteca Louva-Deus, no Hotel Dorisol Buganvília, no Funchal, recebe esta sexta-feira, a festa de encerramento da 7.ª edição do Madeira Ladies Open, torneio internacional de ténis que decorre até domingo na Quinta Magnólia.

Promovida pelo Grupo Dorisol, patrocinador oficial da competição, a festa 'Match Point' decorre entre as 22 horas e a 1 hora da madrugada, estando aberta ao público.

A edição deste ano do Madeira Ladies Open reúne 60 tenistas de 29 países e fica marcada pela participação inédita de duas jogadoras madeirenses, Madalena Fernandes e Francisca Marote, que tiveram a oportunidade de competir em casa.

Apesar da celebração antecipada, o torneio, organizado pela Associação de Ténis da Madeira, prossegue até domingo, 22 de Novembro, com as finais de singulares e de pares a encerrarem a competição.

A entrada na festa custa 10 euros e inclui uma bebida até ao valor de três euros. As pulseiras podem ser adquiridas no bar Dorisol Hotels, instalado no recinto do torneio, na Quinta Magnólia, ou na recepção do Hotel Dorisol Buganvília, na Rua da Casa Branca, no Funchal.