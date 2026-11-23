Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico acusam o Executivo socialista de ter rejeitado uma proposta que pretendia alargar a suspensão parcial e transitória do Plano Director Municipal (PDM) à criação de condições para projectos de habitação colectiva, incluindo soluções a custos acessíveis.

A recomendação apresentada pelos social-democratas defendia a utilização deste instrumento de gestão territorial para desbloquear constrangimentos urbanísticos e responder, de forma integrada, às necessidades de habitação, investimento e desenvolvimento económico e turístico do concelho.

Segundo o comunicado remetido, a proposta procurava criar condições para a construção de habitação, salvaguardar investimentos emergentes e promover um desenvolvimento sustentável, capaz de gerar emprego e novas oportunidades para Machico.

Os vereadores social-democratas consideram que, enquanto a revisão do PDM não estiver concluída, o concelho não pode continuar condicionado por um instrumento de planeamento que, no seu entender, já não responde às necessidades actuais. Afirmam ainda que a demora na revisão está a limitar oportunidades de investimento e o acesso à habitação.

A posição do PSD ganha particular relevância após o Executivo municipal ter apresentado uma proposta de suspensão parcial do PDM, abrangendo as Encostas da Misericórdia e de São Roque. A iniciativa foi votada favoravelmente pelos vereadores social-democratas na reunião de Câmara de 12 de Novembro de 2026.

Apesar do voto favorável, o PSD considera que a solução do Executivo é limitada, por não contemplar uma resposta efectiva à necessidade de habitação colectiva e a custos acessíveis. Os vereadores sublinham que apoiaram a medida por reconhecerem a importância de desbloquear investimentos, mas defendem que a intervenção deveria ter um âmbito mais abrangente.

Para os social-democratas, existe uma diferença entre as duas abordagens: a proposta do PSD procurava articular investimento, habitação e desenvolvimento sustentável, enquanto a solução apresentada pelo Executivo se concentra numa intervenção mais circunscrita.

O PSD defende, por isso, uma política de ordenamento do território que concilie investimento privado, habitação, criação de emprego, protecção ambiental e qualidade de vida. Os vereadores alertam ainda para as dificuldades sentidas pelos jovens e pelas famílias no acesso à habitação e consideram que Machico precisa de uma estratégia que permita construir, investir, gerar emprego e fixar população.