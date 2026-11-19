A atividade económica caiu 8,5% no dia em que o país foi atingido pela tempestade Charles, em 11 de novembro, a quebra mais intensa desde o "apagão" de 28 de abril de 2025, informou hoje o BdP.

Ainda assim, e segundo os dados do indicador diário de atividade económica (DEI) do Banco de Portugal (BdP), na semana terminada em 15 de novembro registou-se "uma taxa de variação homóloga da atividade próxima da semana anterior", já que, "na véspera da tempestade Charles, o indicador subiu significativamente, o que compensou a queda no dia da tempestade".

Desta forma, se no passado dia 11 - quando o Governo decretou situação de alerta devido à chegada a Portugal continental da tempestade Charles e determinou medidas preventivas como o encerramento de escolas e de serviços públicos não essenciais, apelou ao recurso ao teletrabalho e à contenção das deslocações -- o DEI apresentou uma contração de 8,5%, no dia anterior tinha registado uma subida quase equivalente, de 8,0%.

A quebra de 8,5% registada em 11 de novembro foi a variação negativa mais alta verificada desde o "apagão" de 28 de abril de 2025, quando um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França, levando a uma contração do DEI de 14,5%.

As duas outras grandes quebras mais recentes no DEI aconteceram nas greves gerais de 03 de junho passado e de 11 de dezembro de 2025, em que o indicador registou diminuições de 5,1% e 6,3%, respetivamente.

Este indicador agrega dados de alta frequência relacionados com a atividade económica em Portugal, como por exemplo o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.