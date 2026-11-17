A suspensão de voos nos EUA poderá provocar perdas superiores a 1.000 milhões de dólares (908 milhões de euros) às companhias aéreas norte-americanas, agravando a pressão sobre o setor, já afetado pelo aumento dos custos com os combustíveis.

A American Airlines deverá ser a transportadora mais penalizada, com um impacto estimado nos lucros entre 136 e 354 milhões de dólares (123 e 321 milhões de euros), segundo estimativas da empresa de serviços financeiros Raymond James, citadas pela Bloomberg.

Seguem-se a Delta Air Lines, com perdas previstas entre 94 e 244 milhões de dólares (85 e 221 milhões de euros), e a United Airlines, com um impacto estimado entre 88 e 229 milhões de dólares (80 e 208 milhões de euros).

Os efeitos da suspensão de voos poderão ser particularmente graves para as companhias aéreas em dificuldades financeiras, como a JetBlue e a Frontier, que apresentam balanços mais frágeis e menor capacidade para suportar custos inesperados.

Entre sexta-feira e a manhã de segunda-feira, cerca de 19.400 voos com origem ou destino nos Estados Unidos foram cancelados ou não chegaram a realizar-se, o equivalente a aproximadamente 18% das ligações programadas.

Entre as principais companhias aéreas norte-americanas, a American Airlines foi a mais afetada, com 5.888 voos atingidos, correspondentes a cerca de 23% da sua operação prevista.