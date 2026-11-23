A Direcção Regional de Educação (DRE) participou, entre 16 e 20 de Novembro, numa mobilidade de formação contínua em Split, na Croácia, dedicada à inclusão, às artes digitais e à sustentabilidade ambiental.

A iniciativa contou com três profissionais da DRE e decorreu no âmbito da Acreditação Erasmus+ da instituição no sector do Ensino Escolar, através do projecto n.º 2026-1-PT01-KA121-SCH-000418303, financiado pela União Europeia.

Ao longo de cinco dias, os participantes frequentaram o curso 'Cultivating Inclusive Classrooms through Creative Digital and Eco Arts in Education', organizado pela Erasmus Courses Croatia e aprovado pelo Ministério da Ciência, Educação e Juventude da Croácia.

O programa integrou actividades de artes visuais, música, escultura em barro, produção e edição de vídeo e animação stop-motion, permitindo explorar diferentes formas de envolver os alunos nas actividades lectivas, promover a comunicação e diversificar as formas de expressão e demonstração das aprendizagens.

A formação abordou igualmente a utilização de materiais reciclados, reutilizados e elementos naturais em projectos artísticos, com possibilidade de aplicação em contexto escolar, nomeadamente em iniciativas relacionadas com o consumo responsável e a preservação dos recursos naturais.

Os participantes tiveram ainda oportunidade de desenvolver actividades de aprendizagem em zonas costeiras de Split e no Palácio de Diocleciano, estabelecendo uma ligação entre a expressão artística, o ambiente e o património local.

Segundo a DRE, o contacto com profissionais de outros contextos educativos europeus permitiu a partilha de experiências e a identificação de boas práticas com potencial de aplicação na Madeira.

Com esta mobilidade, a Direcção Regional de Educação pretende reunir metodologias e recursos que possam ser posteriormente partilhados com os profissionais da educação da Região e adaptados aos diferentes contextos de trabalho, reforçando a inovação pedagógica e a internacionalização da educação.