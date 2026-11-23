Uma equipa internacional de cientistas criou réplicas digitais do cérebro de quase 7.000 pessoas com o objetivo de investigar as relações entre envelhecimento, doenças neurodegenerativas e meio ambiente, segundo um estudo publicado na revista 'Nature Biomedical Engineering'.

Através de ressonâncias magnéticas cranianas, investigadores como o espanhol Rubén Herzog, da Universidade das Ilhas Baleares, e o chileno Agustín Ibáñez, do Trinity College de Dublin, criaram cópias dos cérebros de 6.986 indivíduos entre os 18 e os 100 anos, provenientes de 16 países.

Estes modelos computacionais personalizados utilizam equações baseadas na biologia humana para recriar aspetos da atividade cerebral, simulando como as regiões cerebrais se comunicam e como os sinais que ativam e regulam os neurónios são equilibrados, explicou Augustín Ibáñez em declarações à EFE.

O modelo é ajustado até reproduzir aspetos da atividade cerebral específicos de cada participante, e pretende investigar mecanismos que podem vir a explicar por que algumas pessoas desenvolvem doenças neurodegenerativas e outras não.

"No futuro, estes modelos podem até ajudar a orientar intervenções cerebrais personalizadas", enfatizou Ibáñez.

Até ao momento, estas cópias digitais já revelaram padrões de alterações cerebrais associados à idade, ao sexo e a fatores ambientais.

Das diferenças entre participantes saudáveis e aqueles com défice cognitivo ligeiro, doença de Alzheimer ou degeneração frontotemporal, a degeneração frontotemporal apresentou o maior desvio geral em relação ao padrão saudável.

A análise ambiental também identificou fatores que influenciam a atividade cerebral, como a poluição do ar, do solo ou da água.

O acesso aos serviços de saúde, as experiências na infância e a condição socioeconómica também se revelaram determinantes significativos da atividade cerebral.

Os principais resultados permaneceram consistentes mesmo após levar em conta a idade, o sexo, o diagnóstico, o país, os exames de ressonância magnética e a qualidade dos dados, relatam os investigadores.

O objetivo a longo prazo do estudo, observam os autores, é utilizar estes laboratórios virtuais para identificar por que um cérebro se torna vulnerável e quais as alterações biológicas que poderiam restaurar uma dinâmica mais saudável.