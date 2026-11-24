O furto de manhãs-de-Páscoa que a Câmara Municipal de Santa Cruz denunciou ontem, 23 de Novembro, gerou comentários sobre a falta de civismo, o aumento do vandalismo nos municípios da Região e o facto de esta ser uma prática recorrente.

“Mais um ano, mais uma voltinha. Tradição de Natal”, disse mesmo um dos nossos leitores. Outro até deixou uma sugestão: “Todos os anos a mesma história. Não acham que está na hora de colocar umas câmaras apontadas para os vasos?”

Mas será que os furtos de decorações de Natal se repetem há vários anos na Madeira?

Uma consulta às notícias publicadas nas edições online e impressa do DIÁRIO permite recuar, pelo menos, a Dezembro de 2017, quando a Câmara Municipal de Santa Cruz já lamentava o roubo de várias manhãs-de-Páscoa utilizadas na decoração de rotundas do concelho.

Na altura, a autarquia explicava que estava a fazer um esforço para dar mais brilho natalício aos espaços públicos, considerando os furtos uma demonstração de falta de civismo e garantindo que iria intensificar a fiscalização.

Três anos depois, em Novembro de 2020, o problema voltava a repetir-se. Desta vez, várias manhãs-de-Páscoa colocadas junto à Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês tinham desaparecido. A Câmara voltou a lamentar os furtos, anunciou o reforço da vigilância e apelou à colaboração da população na denúncia de situações suspeitas.

A situação não ficou por aí. Em Dezembro de 2025, a autarquia voltou a recorrer às redes sociais para denunciar o desaparecimento de elementos decorativos dos cenários de Natal. Na publicação, recordava que os bens em causa pertenciam a toda a comunidade e classificava o roubo como um crime e uma falta de civismo, apelando à consciência e à ética colectiva.

Agora, em Novembro de 2026, a história repete-se. A Câmara Municipal de Santa Cruz lamenta que continuem a ser furtadas manhãs-de-Páscoa utilizadas nos cenários natalícios, lembrando que se trata de um investimento feito para usufruto de todos.

Um problema que ultrapassa Santa Cruz

Os actos de vandalismo e os furtos associados às decorações de Natal não se ficam por Santa Cruz. Outros concelhos da Região já denunciaram situações semelhantes.

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No Porto Santo, em Janeiro de 2020, o então presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, manifestou o seu desagrado depois de terem sido vandalizados um pinheiro iluminado, junto ao edifício da autarquia, e um pórtico à entrada do cais velho. O autarca considerou os actos desnecessários e lesivos do trabalho desenvolvido por várias pessoas.

Também no Funchal as iluminações natalícias já foram alvo de vandalismo. Em Novembro de 2018, estruturas instaladas no cais foram encontradas com fios cortados e arrancados, tendo a empresa responsável pela montagem apresentado queixa à PSP. Em Novembro de 2019, as iluminações da baixa funchalense foram novamente vandalizadas, ainda antes de serem ligadas ao público.

Na Ribeira Brava, em Dezembro de 2022, o presépio e as iluminações de Natal foram vandalizados durante a madrugada de 1 de Dezembro. Algumas figuras foram atiradas para a ribeira, outras ficaram danificadas e vários conjuntos de iluminação foram também alvo de estragos e furtos. A Câmara Municipal lamentou os acontecimentos, recordando o trabalho desenvolvido pelos funcionários para preparar a quadra festiva.

Ainda nesse mês, as decorações de Natal colocadas no miradouro da Ribeira da Janela, no concelho do Porto Moniz, foram igualmente vandalizadas. O trenó do Pai Natal apareceu partido e as renas foram destruídas.

Mas também houve furtos de figuras de presépios. Em Janeiro de 2021, desapareceu a imagem do Menino Jesus do presépio instalado na Avenida Arriaga, no Funchal, cujo valor patrimonial foi avaliado em dois mil euros. A PSP viria a recuperar a peça, anunciando a sua restituição ao legítimo proprietário em Fevereiro.

Mais recentemente, em Janeiro de 2024, foram denunciados danos na iluminação de Natal do centro do Caniço, que tinha permanecido instalada até às festividades de Santo Amaro e Santo Antão.

Antes ainda, em Dezembro de 2020, a própria PSP censurou o comportamento de dois jovens que tinham trepado à árvore de Natal instalada na Praça do Povo, no Funchal. Na ocasião, a força policial alertou para os riscos de danificar a estrutura e colocar em perigo a integridade física dos próprios e de terceiros, apelando à população para denunciar comportamentos desta natureza.

Estes episódios mostram que os problemas associados às decorações natalícias não são exclusivos de Santa Cruz, embora seja necessário distinguir os furtos propriamente ditos dos actos de vandalismo e dos danos provocados nas estruturas.

O furto de flores também se repete fora do Natal

Se as decorações natalícias são um dos alvos nesta altura do ano, o desaparecimento de flores e plantas ornamentais dos jardins públicos constitui outro problema recorrente na Madeira.

Uma consulta ao arquivo noticioso permite identificar vários episódios ao longo dos últimos anos, sobretudo em espaços ajardinados do Funchal e de outros concelhos.

Em Maio de 2025, a PSP confirmou ao DIÁRIO que tinham sido registados vários furtos de flores e plantas ornamentais em jardins públicos da ilha da Madeira, sublinhando que se trata de uma prática ilícita e punida por lei.

Importa, contudo, fazer uma ressalva: as notícias encontradas comprovam que estas ocorrências se repetem ao longo dos anos, mas não permitem determinar se os furtos aumentaram, diminuíram ou mantiveram a frequência.