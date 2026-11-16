São Vicente estreia Aldeia de Natal no jardim das Grutas

São Vicente vai ter, pela primeira vez, uma Aldeia de Natal no jardim das Grutas, com inauguração marcada para 7 de Dezembro. A iniciativa integra a programação natalícia preparada pela Câmara Municipal, que arranca a 1 de Dezembro com estátuas vivas nas ruas da vila e o acender das iluminações.

A Aldeia de Natal estará aberta até 9 de Janeiro de 2027, com iluminação e decoração temática, gastronomia tradicional e animação. A entrada custará dois euros por pessoa, sendo gratuita para crianças até aos 13 anos.

No dia da inauguração, o programa começa às 17h30 com os ‘Duendos Inconstantes’, que apresentarão malabarismo, bolas de sabão gigantes, música ao vivo e jogos tradicionais. Às 19 horas, as crianças poderão entregar as suas cartas ao Pai Natal, acompanhadas pelas ‘Duendas’, seguindo-se, às 19h30, o acender das iluminações daquele espaço.

Durante o período de funcionamento, a Aldeia contará, também, com uma barraquinha de iguarias natalícias dinamizada pelo CACI de São Vicente. Outros momentos de animação serão divulgados oportunamente.

Antes, a 1 de Dezembro, as estátuas vivas madeirenses do Teatro Bolo do Caco vão ocupar, a partir das 15 horas, a Rua Dr. Alcino Drumond, a Rua da Fonte Velha e a Rua do Cemitério. As representações evocam figuras e elementos da identidade cultural madeirense, numa iniciativa que, segundo a autarquia, reunirá o maior número de estátuas vivas num mesmo espaço na ilha da Madeira.

Estão previstas visitas guiadas às 15h15, 16h15 e 17h45, com ponto de encontro em frente à Câmara Municipal e sem limite de participantes. Haverá ainda pinturas faciais para os mais pequenos, entre as 15 e as 17 horas, e música alusiva à quadra. O acender das iluminações de Natal da vila está marcado para as 19 horas.