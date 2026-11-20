A greve na Administração Pública está a provocar constrangimentos no funcionamento de várias escolas da Região, com estabelecimentos encerrados e salas de pré-escolar sem actividade, segundo os primeiros dados recolhidos pelo Sindicato dos Professores da Madeira (SPM).

Francisco Oliveira, coordenador do sindicato, adiantou que, numa primeira recolha informal de informações junto de contactos nas escolas, já há indicações de estabelecimentos encerrados, embora ressalve que os dados ainda carecem de confirmação oficial.

Na Calheta, a escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Lombo da Guiné encontra-se completamente encerrada. Na Serra de Água, as salas de pré-escolar não estão a funcionar, situação que também se verifica na creche. Há ainda indicações de que outros estabelecimentos e salas do 1.º ciclo poderão estar afectados.

O responsável sindical explicou que os primeiros números são provisórios e que o sindicato aguarda respostas das escolas a partir das 9h30 para conseguir traçar um retrato mais rigoroso da adesão e dos efeitos da paralisação.

"São indicadores positivos em relação à adesão à greve dos nossos colegas. Corresponde à expectativa que tínhamos, que haveria certamente escolas afectadas, nomeadamente no 1.º ciclo e pré-escolar", afirmou Francisco Oliveira.

O coordenador do SPM sublinha que, para além da greve nacional da Administração Pública, decorre uma paralisação regional específica para os sectores do pré-escolar, 1.º ciclo e educação especial, o que poderá acentuar os efeitos no funcionamento das escolas.

Segundo Francisco Oliveira, estes profissionais demonstram descontentamento e vontade de aderir à paralisação para reivindicar os seus direitos.

O sindicato espera, por isso, que a actualização dos dados ao longo da manhã permita confirmar a dimensão dos constrangimentos nas escolas da Madeira e avaliar a expressão da adesão à greve.