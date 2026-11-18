Um responsável democrata no Congresso avisou hoje os familiares do Presidente norte-americano, Donald Trump, e conselheiros próximos a conservar documentos relevantes a futuras investigações, nomeadamente por corrupção.

Essas investigações diriam respeito "aos lucros obtidos pela família Trump que podem ameaçar o interesse público, à corrupção empresarial, a irregularidades no Departamento de Segurança Interna (DHS) e à ocultação em curso de documentos sobre Jeffrey Epstein pela Casa Branca", escreveu o membro da Câmara dos Representantes (câmara baixa) democrata Robert Garcia num comunicado.

Este representante da Califórnia deverá assumir a liderança da comissão de inquérito na Câmara dos Representantes (Comissão de Fiscalização da Câmara dos Representantes) quando os novos representantes eleitos nas eleições intercalares tomarem posse no início de janeiro.

Após a ampla vitória nas eleições intercalares de 03 de novembro, os democratas prometeram responsabilizar os membros da administração e da família Trump que, segundo eles, teriam enriquecido à custa dos norte-americanos desde o regresso do líder republicano à Casa Branca.

Com a histórica vitória os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

Segundo Robert Garcia, "estas investigações vão lançar as bases para uma legislação que beneficie todos os americanos".

"Isto é apenas o começo", adiantou, citado pela estação pública norte-americana NPR.

As 12 cartas são dirigidas, nomeadamente, a Donald Trump Jr. e a Eric Trump, filhos do Presidente, devido a acusações de conflitos de interesses relacionados com a plataforma financeira e de criptomoedas, a World Liberty Financial.

"Participaram em negócios que parecem ter-lhes permitido obter um lucro pessoal considerável com a presidência do vosso pai, e isto em detrimento dos americanos", escreveu Robert Garcia nestas duas cartas.

O enviado especial da Casa Branca, Jared Kushner, genro de Donald Trump, é também o destinatário de uma dessas cartas por alegações de conflitos de interesses relacionados à sua empresa de investimentos Affinity Partners e por ter usado o cargo governamental para enriquecer e favorecer as suas empresas.

O vice-presidente JD Vance é, por sua vez, convidado a conservar todos os documentos relevantes "relativos a reuniões secretas na sala de crise da Casa Branca sobre uma tentativa de abafar os documentos sobre Epstein e de atenuar as consequências políticas em torno do inquérito sobre Epstein".

A carta destaca um artigo do jornal New York Times, publicado em junho, o qual menciona essas reuniões com o vice-presidente e que, segundo Robert Garcia, terão ocorrido para "determinar a melhor forma de minar o interesse do público em geral nos documentos de Epstein e evitar que o Presidente Trump fosse alvo de um escrutínio aprofundado" sobre as ligações a este criminoso sexual, falecido na prisão em 2019.

O procurador-geral norte-americano, Todd Blanche, é igualmente alvo de uma carta, também esta relativa a uma tentativa de "ocultar os documentos de Epstein", adiantou o deputado.

Entre os responsáveis que receberam cartas contam-se ainda o novo chefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, a ex-secretária de Segurança Interna Kristie Noem, a ex-chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles e a ex-embaixadora norte-americana em Atenas Kimberley Guilfoyle.