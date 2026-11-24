O deputado Rafael Nunes (JPP) manifestou-se, esta manhã, perplexo com o tema que o Governo Regional escolheu para o debate mensal na Assembleia, isto por entender que "se há área que envergonha esta governação é o ambiente".

Depois, o deputado do maior partido da oposição apontou diversas situações para fundamentar a sua avaliação negativa. Desde logo, o matagal descontrolado de eucaliptos e acácias e outras espécies infestantes na serras, o "falhanço do ordenamento florestal", uma gestão "completamente catastrófica para o meio ambiente", as reservas naturais "ao abandono assim que acabou o financiamento comunitário", o corte de 75% das verbas destinada à protecção da natureza.

Rafael Nunes falou também no "lixo e nos acampamentos por todo o lado nas serras", na "completa anarquia nas serras com turistas a arrasar áreas como o Fanal", na "destruição e betonização de percursos" pedestres. "É penoso ver a rapidez como a flora e fauna estão a desaparecer no Fanal", declarou o parlamentar do JPP, que apontou ainda que o teleférico do Curral das Freiras põe em risco a espécie Freira da Madeira. O deputado terminou a sua primeira intervenção no debate rotulando os actuais governantes como "os verdadeiros carrascos da nossa Natureza e dos nossos recursos naturais", porque "querem é saber do dinheiro dos turistas".

Na resposta a esta intervenção, Miguel Albuquerque acusou Rafael Nunes de fazer "um reality show para os tiktoks", com uma avaliação sobre o ambiente "completamente desfasada da realidade". Aconselhou ainda o deputado a virar a sua atenção para o concelho de Santa Cruz, governado pelo JPP, no sentido de limpar as ervas que abundam nas zonas altas de Gaula e Camacha. "São tão incompetentes que precisam de 50 bots para limpar os passeios", concluiu.