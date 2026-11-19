As III Jornadas de Música Atlântica, que se realizam entre 19 e 21 de Novembro, com o tema 'Notas no Tempo', destacaram, hoje, a importância de se estudar a história da música da Madeira em diálogo com a Macaronésia e com as grandes rotas culturais do Atlântico. O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, entidade organizadora, afirma-se como um espaço de diálogo científico e artístico.

Segundo nota à imprensa, a sessão de abertura abertura destacou a necessidade de ultrapassar uma visão isolada da história musical madeirense, reconhecendo que muitas das suas manifestações culturais resultam de processos de circulação, intercâmbio e transformação que atravessaram o Atlântico ao longo dos séculos.

Na perspectiva do presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro, "estudar a música da Madeira não significa olhar apenas para aquilo que aconteceu dentro das fronteiras da ilha. Significa compreender as relações que a Madeira estabeleceu com outros territórios, os músicos que por aqui passaram, os repertórios que circularam e as influências que ajudaram a construir a nossa identidade cultural".

David Cranmer, do CESEM – NOVA FCSH, foi o responsável pela conferência de abertura, debruçando-se sobre o tema 'A actividade musical no espaço atlântico: algumas lições e ilações'. O programa contou ainda com apresentações de os quadros musicais da Macaronésia de Eurico Thomaz de Lima, a circulação de músicos militares nas bandas filarmónicas madeirenses, as transformações da música na Madeira após a conquista da autonomia regional e a memória institucional da antiga Academia de Música e Belas Artes da Madeira.

A investigação sobre a viola francesa nos salões madeirenses e sobre o guitarrista e compositor canário Santiago Álvarez permitiu igualmente estabelecer pontes entre repertórios, instituições e práticas musicais de diferentes territórios insulares.

O programa incluiu ainda uma conferência-concerto dedicada à obra para guitarra de Heitor Villa-Lobos, numa perspetiva relacionada com as práticas interpretativas dos cordofones dedilhados de tradição portuguesa, e um laboratório dedicado à música na fotografia histórica. Esta diversidade demonstrou como a investigação musical pode articular fontes documentais, repertórios, instrumentos, iconografia, interpretação e memória coletiva, contribuindo para recuperar património e abrir novas possibilidades de criação e divulgação artística.

Um dos aspectos centrais destas Jornadas é a afirmação do Conservatório como uma instituição que não se limita à formação de músicos e artistas, assumindo também responsabilidades na investigação, preservação e transmissão do património cultural.

"A investigação só cumpre plenamente a sua missão quando o conhecimento produzido regressa à sociedade. No Conservatório, queremos que esse conhecimento chegue às salas de aula, aos professores, aos alunos e aos palcos. Não basta preservar o património musical nos arquivos: é necessário estudá-lo, interpretá-lo e garantir que continua vivo nas novas gerações", sublinha Paulo Esteireiro.

O programa prossegue nos dias 20 e 21 de Novembro, com comunicações dedicadas à memória e ao património musical madeirense, à apresentação do projeto “200 Histórias de Músicos na Madeira”, à música tradicional, aos cordofones e às relações históricas entre o rajão madeirense e o ukulele havaiano.