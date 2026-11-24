A Região Autónoma da Madeira conta actualmente com 670 psicólogos, mas continua a precisar de reforçar a resposta na área da saúde psicológica, sobretudo através de uma melhor distribuição dos profissionais pelo território, de mais investimento na prevenção e de uma maior articulação entre os diferentes sectores de intervenção.

O alerta foi deixado pela Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, durante o Congresso dos Psicólogos da Madeira, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, dedicado ao tema do trauma, que contou também com a participação do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Sofia Ramalho foi clara quanto à necessidade de aumentar a capacidade de resposta na Região. "Faz sempre falta", afirmou, explicando que a questão não está apenas no número global de psicólogos, mas também na sua distribuição geográfica e pelos diferentes serviços e áreas de intervenção.

Existem, segundo apontou, zonas da Madeira onde as respostas ainda não são suficientes, sendo necessário reforçar a presença destes profissionais.

A responsável defendeu igualmente uma aposta mais consistente na promoção da saúde psicológica e na prevenção, evitando que situações de vulnerabilidade evoluam para problemas mais graves. Nesse sentido, considerou essencial melhorar a integração dos cuidados, promovendo uma articulação entre a saúde, a educação, a juventude, o trabalho e a proteção social.

"O indivíduo é um, o grupo é um, a comunidade é uma, a região é uma", afirmou, sublinhando que os psicólogos, pela sua presença transversal nos diferentes setores, podem assumir um papel determinante na construção de respostas integradas.

A Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses identificou ainda como prioridades o reforço do financiamento dirigido às necessidades específicas da Região e a criação de melhores condições para a integração dos jovens diplomados em Psicologia no mercado de trabalho. Defendeu, neste contexto, que devem ser ultrapassadas barreiras administrativas que dificultam o acesso à profissão, valorizando o ano de prática profissional supervisionada como uma componente fundamental da formação e da qualidade dos serviços.

Também Jorge Carvalho destacou a importância de reforçar os meios disponíveis na área da Psicologia, sublinhando que a Região conta com cerca de 700 profissionais que desempenham funções essenciais nas diferentes instituições.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal revelou que a autarquia dispõe, desde 2021, de um quadro próprio de psicólogos, actualmente constituído por nove profissionais, e anunciou que está a decorrer um procedimento concursal para integrar mais especialistas.

"Se é fundamental intervir, é essencial prevenir", afirmou, justificando esta aposta com a necessidade de alargar a capacidade de acompanhamento e antecipar situações de vulnerabilidade.

O autarca sublinhou que as câmaras municipais têm uma posição privilegiada neste domínio, por serem o poder mais próximo das populações e conhecerem de forma directa as necessidades e fragilidades dos territórios. A intervenção dos psicólogos assume, por isso, particular importância em todas as fases da vida, desde a infância à intervenção social e ao envelhecimento.

Jorge Carvalho recordou também a intervenção de profissionais de Psicologia junto das pessoas afectadas pela passagem da tempestade Charles pela Região, destacando a importância do acompanhamento psicológico em situações de crise e trauma. Compreender, apoiar, gerar esperança e ajudar a construir projectos de futuro são, considerou, dimensões fundamentais do trabalho destes profissionais.

No âmbito da colaboração institucional, o presidente da Câmara anunciou ainda a intenção de renovar o protocolo entre o Município do Funchal e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o objectivo de reforçar a proximidade, a partilha de conhecimento e o acesso às boas práticas de intervenção.

O Congresso dos Psicólogos da Madeira prossegue, amanhã, no Centro de Congressos da Madeira.