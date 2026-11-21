O diretor-geral da Fujitsu Portugal defendeu que é preciso acelerar a adoção da inteligência artificial (IA) no mercado português, o que permitirá ter ganhos na produtividade, e afastou "oscilações" no número de colaboradores a curto prazo.

Alexandre Ferreira, que falou num encontro com jornalistas, na sequência do evento de IA/Quantum Computing da Fujitsu, na sede, em Lisboa, sublinhou que a empresa cobre o "espectro das tecnologias de informação" e que é um parceiro digital.

A aposta da Fujitsu, que está a fazer 50 anos em Portugal, assenta IA e na computação, tecnologias que estão a impulsionar a transformação.

Para a Fujitsu, a questão não é escolher a tecnologia, mas acertar na combinação certa para cada desafio.

Falando no caso de Portugal, o gestor defendeu que "é preciso acelerar a adoção da IA", o que permitirá ter ganhos de produtividade.

Também referiu que o país precisa de garantir cibersegurança e resiliência e modernizar os sistemas e processos quer na Administração Pública como no setor empresarial, nomeadamente as PME.

Na sua opinião, a aceleração tecnológica permitirá "acelerar a convergência" com a média europeia, nomeadamente em termos de produtividade.

A OCDE estima que a produtividade laboral portuguesa seja cerca de 17% inferior à média dos países membros, o que reforça a importância da inovação e da transformação tecnológica, referiu Alexandre Ferreira.

A Fujitsu conta, atualmente, com cerca de 2.000 pessoas em Portugal, das quais 1.600 endereçam o mercado internacional.

Questionado sobre se poderá haver redução de pessoas nos próximos tempos, à semelhança do que tem acontecido com outras empresas devido à IA, o diretor-geral afastou esse cenário.

"Atingimos um momento de estabilidade dos contratos que temos, não se esperam oscilações do número de 'headcount' [pessoas] para baixo", referiu.

Quanto a receitas, na vertente de tecnologias de cibersegurança e IA, a tecnológica tem registado um crescimento na ordem dos dois dígitos nos últimos anos, disse, sem especificar.

A nível global da operação em Portugal não adiantou números, embora tenha referido que "coisas têm corrido bem".

A tecnológica está presente em vários setores em Portugal, nomeadamente no retalho e na Administração Pública, sendo que esta última tem um peso de cerca de 25%.