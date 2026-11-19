O impacto do trauma psicológico, desde a infância até ao envelhecimento, estará em debate nos dias 24 e 25 de Novembro, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, durante o Congresso dos Psicólogos da Madeira, promovido pela Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

Subordinado ao tema 'Psicologia e Trauma: Da Ferida à Reconstrução', o encontro reunirá especialistas e profissionais da área para analisar as consequências das experiências traumáticas na saúde psicológica, nas relações humanas e no desenvolvimento individual, assim como as estratégias de prevenção, acompanhamento e recuperação.

A sessão de abertura está marcada para as 10 horas de terça-feira, 24 de Novembro, e contará com as intervenções da presidente da Delegação Regional da Madeira da OPP, Ana Paula Alves, da bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Ao longo dos dois dias, serão abordadas as chamadas 'feridas invisíveis' nas diferentes fases da vida, a importância da segurança emocional e das relações de vinculação na infância, os efeitos do trauma no envelhecimento e as intervenções psicológicas sustentadas pela evidência científica.

O programa inclui ainda debates sobre experiências traumáticas associadas a crises e catástrofes, migrações e situações de refúgio, bem como a importância de desenvolver escolas sensíveis ao trauma e boas práticas de intervenção nos contextos da justiça e da protecção.

O congresso terminará com uma reflexão sobre a responsabilidade colectiva na recuperação de pessoas afectadas por experiências traumáticas, destacando a importância das condições de segurança, das redes de apoio e das oportunidades proporcionadas pela sociedade.

Com esta iniciativa, a Ordem dos Psicólogos Portugueses pretende reforçar a discussão científica e social sobre o trauma psicológico e o contributo da Psicologia para a promoção da saúde mental e a construção de comunidades mais seguras e inclusivas.