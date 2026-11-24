O Presidente da República defendeu hoje que a União Europeia (UE) precisa de reforçar a sua liderança, autonomia estratégica e influência no mundo e não pode ficar à margem das decisões sobre a segurança no continente europeu.

Numa intervenção na sessão de abertura do V Congresso Internacional do Observare -- Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, o chefe de Estado alertou que "ou a Europa escolhe ser sujeito da História ou resigna-se a ser objeto da escolha dos outros".

Dias depois de uma cimeira entre os presidentes chinês, norte-americano e russo, em Shenzhen, na China, António José Seguro afirmou: "A guerra na Ucrânia recorda-nos todos os dias o preço da liberdade e da soberania. Portugal está do lado do povo ucraniano, e a segurança da Europa não pode ser discutida sem os europeus, e muito menos decidida à margem dos europeus".

O Presidente da República considerou que não se pode "dar como adquirido" o projeto político europeu e a UE não pode ignorar as dificuldades que enfrenta: "Perde competitividade económica, acumula dependências tecnológicas, enfrenta desafios demográficos e revela demasiadas vezes lentidão na tomada de decisões".

"A Europa não pode resignar-se a ser apenas um espaço de regulação. Tem de voltar a ser um espaço de criação, de inovação, de produção e de liderança. Precisa de investir mais, decidir mais depressa e executar melhor. Precisa de reforçar a sua autonomia estratégica, a sua capacidade industrial, tecnológica, energética e a sua capacidade de defesa", acrescentou.

No fim do seu discurso, o chefe de Estado assinalou a importância do "ciclo eleitoral que vai iniciar-se a 29 de novembro, com eleições em Espanha, e que vai continuar durante todo o ano de 2027", referindo que "as suas escolhas terão consequências na vida de todos" os europeus.

Segundo António José Seguro, a UE "precisa sobretudo de voltar a acreditar na sua própria capacidade de influenciar o mundo", e de ter capacidade e força para se fazer ouvir.

"O mundo precisa de ouvir a voz da Europa, mas precisa também de sentir a sua capacidade de agir. Uma Europa que defende o direito internacional tem de ter força para o fazer respeitar, uma Europa que defende a paz tem de ter capacidade para proteger a sua segurança, e uma Europa que acredita na liberdade tem de estar preparada para a defender", argumentou.