Ordem dos Psicólogos pede políticas que vão além do preço das casas

A Ordem dos Psicólogos propôs hoje ao Governo uma aposta na habitação pública e medidas que valorizem a saúde e a qualidade de vida das famílias.

Num comunicado, que cita dados de dois documentos científicos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) recomendou que se considerem dimensões psicossociais como o "sentimento de segurança, o isolamento social, a participação comunitária, a discriminação territorial e o sentimento de pertença".

Entre as seis medidas propostas estão o aumento da oferta de habitação pública e social integrada na malha urbana, para evitar bairros isolados, e a criação de padrões mínimos de qualidade habitacional com fiscalização.

A OPP pediu também programas de apoio financeiro e psicológico para prevenir despejos, incentivos à habitação jovem, reforço de psicólogos nos cuidados de saúde primários e a participação ativa dos cidadãos na elaboração das leis.

Segundo a ordem, a crise da habitação ultrapassa a falta de casas e funciona como um determinante socioeconómico da saúde, provocando maiores níveis de stresse, ansiedade, depressão e problemas de sono.

Neste contexto, os dados dos estudos revelam que 15,7% da população portuguesa enfrenta problemas de pobreza energética (sem conseguir manter a casa adequadamente aquecida), 32,1% vive em habitações degradadas e 6% vive em privação severa das condições de habitação.

Além da saúde mental, a OPP alertou que a exposição prolongada ao frio, à humidade, ao ruído, à insegurança ou à falta de espaços verdes agrava os resultados de saúde pública.

A ordem defendeu ainda que as políticas habitacionais não se devem cingir ao custo e à quantidade de casas, exigindo respostas que garantam a qualidade, a localização e uma correta integração urbana.

Nos jovens, a ordem indicou que a dificuldade de acesso à habitação compromete a autonomia, condiciona oportunidades de emprego e adia decisões como sair da casa dos pais ou constituir família, enquanto nas crianças afeta o desenvolvimento e o desempenho escolar.

Nas pessoas mais velhas, a perda de estabilidade residencial ou o afastamento das redes de suporte aumenta o isolamento e a vulnerabilidade, acrescenta.

"A crise da habitação é também uma crise de oportunidades de vida", afirmou a bastonária da OPP, Sofia Ramalho, citada no documento, defendendo que o problema tem de ser medido pelas desigualdades transmitidas entre gerações.

A dirigente acrescentou ainda que "ter uma casa não é suficiente", pois "importa também onde e como se vive".

Para fundamentar a proposta, a OPP cita dados que colocam Portugal como o país da União Europeia com a maior subida nos preços das casas entre 2010 e 2025, com um aumento de 141%, três vezes superior ao dos salários.

Em Lisboa, a taxa de esforço para pagar a renda ou o crédito chega aos 116% do rendimento, ultrapassando o salário mínimo de uma pessoa.