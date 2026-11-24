O Porto do Funchal recebe, esta terça-feira, três navios de cruzeiro, o 'AIDAblu', 'AIDAprima' e 'Silver Spirit', que, em conjunto, transportam 6.139 passageiros e 1.988 tripulantes.

O 'AIDAprima', proveniente de Fuerteventura, é o navio com maior número de passageiros a bordo (3.398), seguindo-se o 'AIDAblu' (2.190) e o 'Silver Spirit' (551), que chegou à Madeira proveniente de Lisboa.

O 'AIDAprima' e o 'Silver Spirit' têm saída prevista para as 23 horas de hoje, rumo às Canárias, enquanto o 'AIDAblu' pernoita na capital madeirense, partindo ao final da tarde de quarta-feira em direcção a Fuerteventura.

A estes três navios junta-se o mega-iate 'Les Cinq', que se encontra em fundeadouro desde segunda-feira à tarde, com 15 pessoas a bordo, devendo permanecer na Madeira até quinta-feira.