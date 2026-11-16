Três cruzeiros trazem quase nove mil pessoas ao Porto do Funchal
O Porto do Funchal regista, esta segunda-feira, um movimento de 6.492 passageiros e 2.356 tripulantes, com as escalas dos navios Azura, AIDAprima e Star Legend e do mega-iate Lasata.
Conforme dá conta a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o AIDAprima chegou de Las Palmas de Gran Canaria às 6 horas, com 3.332 passageiros e 982 tripulantes, permanecendo na Madeira até às 23 horas, quando parte para Tenerife. Uma hora depois, acostou o Azura, proveniente de Tenerife, com 3.008 passageiros e 1.160 tripulantes. A partida está prevista para as 22 horas, rumo a Fuerteventura.
Já o Star Legend, que chegou no domingo de Marrocos, com 152 passageiros e 200 tripulantes, termina a sua escala de 34 horas às 23 horas. O Lasata realizou uma escala técnica para abastecimento entre as 8h30 e as 11 horas, com 14 tripulantes, seguindo de Gibraltar para a Jamaica.
Amanhã, o Funchal recebe o Mein Schiff Relax, que deverá trazer cerca de 5.400 pessoas.