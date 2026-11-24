O INEM vai dispor de mais 110 milhões de euros em 2027, na sequência da alteração ao Orçamento do Estado aprovada no parlamento, elevando para 330 milhões o montante para a emergência pré-hospitalar no próximo ano.

Os valores foram avançados hoje à agência Lusa pelo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), após ter sido aprovada a proposta da bancada socialista que aumenta a percentagem dos prémios dos seguros que financiam o instituto de 2,5% para 4%.

Este reforço de financiamento "representa um passo decisivo para concretizar a ambição de Portugal ter, em 2030, um dos três melhores sistemas de emergência médica da Europa", adiantou Luís Mendes Cabral, que já tinha alertado, na Assembleia da República, para a necessidade de o INEM ver aumentada a percentagem dos prémios dos seguros que lhe é atribuída.

De acordo com o responsável do instituto, a medida agora aprovada vai permitir cumprir "outra proposta igualmente aprovada em sede do Orçamento do Estado", que prevê a cobertura, na íntegra, dos custos operacionais dos bombeiros no serviço de emergência médica pré-hospitalar.

No final de junho, um acordo entre o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses permitiu que as associações de bombeiros recebessem 10.800 euros mensais por cada ambulância de socorro pré-hospitalar, o que representou um aumento de cerca de 2.000 euros em relação aos valores protocolados anteriormente.

Além disso, 64 ambulâncias passaram a integrar em outubro o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), elevando para 581 veículos de socorro o dispositivo dos bombeiros em todo o país.

Estas duas circunstâncias -- os aumentos do valor pago pelas ambulâncias e respetivas tripulações e do número de veículos de socorro -- fizeram crescer a despesa do INEM com o SIEM.

Luís Mendes Cabral adiantou ainda que, a partir do próximo ano, o INEM irá contratualizar equipas profissionais "100% dedicadas" à emergência médica pré-hospitalar, garantindo um "salto muito substantivo, quer na qualidade, quer na quantidade da resposta ao nível do suporte básico de vida em todo o país".

Nas votações no quarto dia da especialidade do Orçamento do Estado para 2027, que decorreram na segunda-feira no parlamento, o PS conseguiu fazer aprovar a sua proposta para atualizar este valor das receitas própria e assim permitir "uma receita certa e imediata" do INEM.

O PS quis ainda garantir que esta receita adicional "seja afeta prioritariamente aos recursos humanos, à frota e ao financiamento dos meios dos parceiros do INEM", para que este "possa cumprir cabalmente a missão para a qual foi criado".

O presidente do instituto assegurou que "serão também cumpridos, na íntegra, os pressupostos que levaram a esta aprovação", quer na contratação de mais profissionais, quer na melhoria da frota e na evolução tecnológica do SIEM.

A proposta aprovada prevê que as seguradoras "não podem repercutir nos tomadores de seguro, segurados ou beneficiários" o acréscimo resultante desta alteração, sendo punível com uma coima caso isso aconteça.