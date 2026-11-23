O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical recebeu, ao longo de 2026, mais de 110 artistas madeirenses, que protagonizaram 364 actuações no âmbito do programa 'Music at the Monte'. A iniciativa, que aposta na valorização dos talentos regionais, representou um investimento de cerca de 90 mil euros em cachets pagos aos músicos participantes.

Do folclore madeirense ao fado, passando pelo jazz e pelas sonoridades do saxofone e do violino, a diversidade musical marcou a programação diária daquele espaço turístico do Funchal, proporcionando aos artistas locais a oportunidade de apresentar o seu trabalho perante visitantes regionais, nacionais e internacionais.

Com os olhos postos em 2027, o Monte Palace já abriu as candidaturas para a próxima edição do programa, que pretende voltar a levar música ao vivo ao Jardim durante 364 dias do ano.

As actuações estão previstas diariamente, entre as 12h30 e as 13h30, junto ao Lago Central, com excepção do dia 25 de Dezembro, quando o espaço encerra ao público.

Apostar na cultura é também criar oportunidades para quem a faz. Todos os dias, um músico da Madeira tem palco no Jardim, e isso é tão importante para os artistas como para quem nos visita Diogo Figueira, director Comercial e de Marketing do Monte Palace Madeira

O responsável salienta que a iniciativa pretende continuar a dar visibilidade aos talentos regionais, abrindo portas tanto a músicos que já participaram no programa como a novos projectos.

As candidaturas, que decorrem até 6 de Dezembro, destinam-se a artistas e projectos musicais residentes na Região Autónoma da Madeira, a solo, em duo, trio ou banda, sendo obrigatório que todos os participantes tenham mais de 18 anos.

A selecção terá em consideração a qualidade artística, a adequação das propostas ao ambiente do Jardim e a diversidade de géneros musicais. Os artistas que participaram em 2026 também terão de apresentar uma nova candidatura, uma vez que a presença na edição anterior não garante a selecção para o próximo ano.

Os interessados podem consultar o regulamento e submeter a candidatura através do endereço https://web.montepalacemadeira.com/music2027.