A Avalanche Raposeira está de regresso à Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, a 6 de Dezembro. A 18.ª edição daquela que é apresentada como a maior prova de BTT da Madeira encerra a época desportiva regional da modalidade e conta já com a presença confirmada de Emanuel Pombo, vencedor de 14 edições, e Jimmy Silva, vencedor da última edição.

A competição, que contará também com atletas de Portugal continental e do estrangeiro, apresenta um percurso cronometrado de 5,72 quilómetros, integralmente em terra batida, entre a Fonte do Bispo e a Raposeira do Lugarinho. A organização está já a realizar trabalhos de manutenção do traçado, com vista a melhorar as condições de segurança.

A prova é também um ponto de encontro para a comunidade da modalidade. Em parceria com todos os nossos parceiros e patrocinadores, a organização quer que o encerramento da época seja um dia de convívio para atletas, treinadores, clubes, equipas, colaboradores e famílias Daniel Pombo, organização da Avalanche Raposeira

Os treinos livres arrancam às 9 horas, seguindo-se a manga de qualificação, às 13 horas, e a descida oficial, às 16 horas. A entrega de prémios está agendada para as 17h30.

As inscrições decorrem até às 18 horas de sexta-feira, 4 de Dezembro, exclusivamente através do site avalancheraposeira.com. A organização prevê atribuir 450 euros em prémios monetários, além de três cheques-oferta para óculos de sol.