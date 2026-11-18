A Força Aérea Portuguesa transportou, durante o dia de ontem, dois doentes entre ilhas do arquipélago da Madeira, ambos a necessitar de cuidados de saúde urgentes.

De acordo com a informação divulgada, a missão foi realizada com recurso a um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas'. A operação permitiu assegurar o transporte dos dois doentes para que pudessem receber os cuidados médicos necessários.