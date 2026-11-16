Bombeiros participam em simulacro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram na passada sexta-feira, 13 de Novembro, num exercício de simulacro realizado nas instalações da empresa Sául e Filhos.

A iniciativa teve como objectivo testar os procedimentos de segurança e avaliar a capacidade de resposta perante uma eventual situação de emergência, permitindo também reforçar a articulação entre os diferentes intervenientes.