No primeiro dia da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2027, os três deputados do PSD-Madeira - Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves - conseguiram fazer aprovar, por unanimidade, a majoração do financiamento da Universidade da Madeira.

Uma proposta de aditamento que foi apresentada, pelos três deputados, a título individual, uma vez que não faz parte do lote das que foram assumidas pelo grupo parlamentar do PSD.

Os deputados madeirenses apresentaram 20 propostas de alteração do OE2027, mas apenas nove foram integradas na lista de propostas do grupo parlamentar. As restantes são apresentadas a título individual.



A medida orçamental prevê a majoração do financiamento da UMa, até 30% até 2029.

Inicialmente o PS absteve-se, mas acabou por votar a favor o que garantiu a unanimidade.

A alteração orçamental - um novo artigo do OE - determina que "O Governo assegura o reforço do financiamento da Universidade da Madeira atribuindo uma majoração destinada a compensar os sobrecustos estruturais decorrentes da condição insular e ultraperiférica da Regiºão Autónoma da Madeira".

Já no ano de 2027, o reforço previsto "concretiza-se através de uma majoração de 10% dos montantes iniciais de financiamento". Uma majoração que deverá manter-se nos próximos anos da legislatura, até 2029.