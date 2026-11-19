Bombeiros chamados para abrir porta de elevador
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, à Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal, para proceder à abertura de um elevador, onde se encontrava retida uma senhora, cuja idade não foi possível apurar.
A mulher encontrava-se bem e a ocorrência foi resolvida rapidamente, sem necessidade de assistência médica.
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