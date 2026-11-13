Falha da Microsoft condicionou gestão hospitalar, sem afectar cuidados ou INEM

A falha global nos serviços da Microsoft afetou a comunicação e a gestão hospitalar, mas não comprometeu os cuidados prestados aos utentes nem a atividade operacional do INEM, segundo as entidades contactadas pela Lusa.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, explicou à Lusa que as instituições hospitalares utilizam ferramentas da Microsoft para o correio eletrónico e para a realização de reuniões, pelo que a falha teve impacto na comunicação e, consequentemente, na gestão hospitalar.

Quanto aos cuidados prestados aos utentes, afirmou: "Está tudo a decorrer com normalidade".

Também fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que, apesar de alguns constrangimentos registados nos serviços de suporte, a atividade operacional não foi afetada.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram de manhã à Lusa que a falha estava a afetar entidades sob tutela do Ministério da Saúde, garantindo que estavam a acompanhar a situação e a trabalhar com a Microsoft para restabelecer os serviços afetados "com a maior brevidade possível".

Os SPMS não especificaram, contudo, quais as áreas concretamente afetadas.

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa publicou um aviso nas suas redes sociais dirigida aos utentes a alertar para uma "falha temporária nos serviços digitais".

"Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, o e-mail do IPO Lisboa pode estar temporariamente indisponível. Para assuntos urgentes, utilize os contactos telefónicos do IPO Lisboa", afirma no aviso.

Já nas farmácias, não há registo de perturbações na atividade, segundo a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino.

"Nas farmácias não há registos de disrupção na atividade com os utentes, uma vez que os sistemas de dispensa não utilizam Microsoft", explicou Ema Paulino.

Os serviços Microsoft 365 para empresas em todo o mundo registaram falhas desde quinta-feira à tarde, que estão a dificultar o acesso ao correio eletrónico Outlook e ao serviço de 'cloud' OneDrive.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, encontram-se afetados por estas falhas nos serviços da empresa norte-americana.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.

Pelas 13:00, o Governo afirmou que está assegurado o "funcionamento normal" do executivo e da administração pública, apesar do impacto em várias ferramentas informáticas devido aos constrangimentos nos serviços da Microsoft.

"Desde quinta-feira, dia 12 de novembro, que a utilização das ferramentas da plataforma Microsoft 365, utilizada pela generalidade dos serviços da Administração Pública e do próprio Governo, está condicionada a nível global", refere um comunicado da secretaria-geral do Governo.

No entanto, apesar de reconhecer que se regista "impacto nas várias ferramentas informáticas que apoiam a atividade diária do Governo e da Administração Pública", a secretaria-geral referiu que "o funcionamento normal de todas estas entidades está assegurado, nomeadamente através do recurso a meios alternativos seguros".