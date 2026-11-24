O Mercado dos Lavradores assinala, esta terça-feira, o seu 86.º aniversário com um plano de recuperação que privilegia a melhoria da mobilidade no espaço, incluindo a instalação de um novo elevador destinado a facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida a todas as áreas do mercado.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou o mercado como um ‘ex libris’ da cidade e apontou a sua vitalidade como o principal motivo de celebração.

Segundo o autarca, esse dinamismo resulta do trabalho diário dos comerciantes e dos funcionários que mantêm o equipamento em funcionamento, bem como da procura por parte dos residentes, incluindo madeirenses e funchalenses que ali compram produtos frescos e regionais, sobretudo ao fim-de-semana, e dos turistas que visitam o espaço como referência da cidade.

Sobre as contas e rendas no Mercado, Jorge Carvalho afirmou que as situações de dívidas de concessionários estão regularizadas ou integradas em planos de pagamento, não havendo situações a reportar no momento. Indicou que praticamente todos os espaços estão concessionados, sendo a ocupação resultante de leilão e variando as rendas em função das licitações e da disponibilidade percepcionada pelos comerciantes. Mais tarde, Isabel Brazão especificou que o Mercado dos Lavradores tem 130 lojas, sendo que 90% estão ocupadas, estando em curso procedimentos públicos para ocupar as restantes.

Sobre a percepção de preços elevados ou a existência de lojas com outros artigos além dos produtos agrícolas, o autarca referiu que a fixação de preços cabe aos comerciantes, dependendo a venda da oferta e da procura, desvalorizando a ideia de uma anona a 40 euros, conforme constatou o DIÁRIO numa reportagem publicada a 1 de Novembro, assinalando que o mercado sempre teve lojas com diferentes artefactos.

Confrontado com a preocupação de uma eventual turistificação em detrimento da tradição agrícola, Jorge Carvalho rejeitou a ideia de que os madeirenses tenham deixado de encontrar condições para comprar produtos da terra, defendendo que o mercado mantém produtos frescos e regionais e que os visitantes contribuem para projectar a referência do espaço.

Promessa de reforçar mobilidade

Jorge Carvalho assinalou os 86 anos do Mercado dos Lavradores com um discurso centrado no agradecimento aos trabalhadores, comerciantes e visitantes, reiterando o compromisso autárquico de melhorar as condições do espaço, nomeadamente ao nível da mobilidade.

Na cerimónia comemorativa, o autarca dirigiu um agradecimento especial aos funcionários do município que asseguram diariamente o funcionamento do mercado, sublinhando o empenho para que comerciantes, visitantes e quem por ali passa encontrem um espaço aprazível, funcional e uma referência para a cidade do Funchal.

Deixou também uma palavra de reconhecimento a quem escolhe o Mercado dos Lavradores para fazer compras e adquirir produtos, destacando o contributo dessa procura para a economia local e para o bom desempenho de quem desenvolve actividade empresarial no recinto.

Assumindo o compromisso da autarquia para com os munícipes, trabalhadores e visitantes, o presidente da Câmara garantiu que o município continuará a criar condições para que o mercado ofereça as melhores respostas a quem trabalha, comercializa e visita o espaço. Entre essas prioridades, apontou a mobilidade, nomeadamente ao nível da melhoria dos elevadores, de forma a facilitar o acesso de quem opta pelo mercado a todas as lojas e actividades ali existentes.

Por fim, Jorge Carvalho sublinhou a importância do equipamento para a cidade, referindo que será provavelmente um dos espaços mais visitados pelos turistas e assegurou que a autarquia continuará a cuidar do mercado para que cumpra a sua missão nas melhores condições, concluindo com votos de parabéns ao espaço e a todos os presentes.