O parlamento aprovou hoje uma medida do JPP para concluir a adaptação dos instrumentos regulamentares e operacionais necessários à execução do Passe do Antigo Combatente.

Segundo a proposta do JPP, aprovada hoje na especialidade do Orçamento do Estado, até 31 de Janeiro de 2027, o Governo tem de concluir esta adaptação, assegurando a gratuitidade dos transportes públicos em todo o território nacional aos beneficiários legalmente abrangidos, em articulação com as autoridades de transportes e com os órgãos de governo próprio das regiões autónomas.

Em causa está uma lei que estendeu o transporte público gratuito dos antigos combatentes a todo o território nacional, com entrada em vigor ligada ao orçamento seguinte.

Já está previsto o financiamento para o passe, mas o JPP argumenta que "importa assegurar a adaptação dos procedimentos, a articulação territorial e o pagamento aos operadores, com informação que permita verificar a execução".

Do JPP, foram aprovadas outras propostas nas votações de hoje, como uma medida para o Governo assegurar o acompanhamento e a adoção das medidas da sua competência necessárias ao início e à execução dos investimentos de modernização do Aeroporto do Porto Santo, incluindo o novo terminal e as intervenções operacionais associadas.

Foi também viabilizada uma iniciativa do partido para o executivo, em articulação com o Governo Regional da Madeira, assegurar, até 30 de junho de 2027, a aprovação e operacionalização de um plano integrado de contingência para situações de encerramento ou limitação operacional do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.