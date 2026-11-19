O Mercado Quinhentista assinala, em 2027, duas décadas de existência com uma edição especial marcada para os dias 4, 5 e 6 de Junho, subordinada ao tema "Mar de Histórias – 20 anos de Mercado Quinhentista".

A Comissão Organizadora, que hoje anunciou o tema, apresenta esta edição como uma celebração do percurso de um projecto que, ao longo de duas décadas, se afirmou nas áreas da identidade, cultura e aprendizagem, promovendo o envolvimento da comunidade e a aproximação entre a escola e a população.

A iniciativa pretende homenagear as pessoas, instituições e parceiros que contribuíram para a construção e consolidação do Mercado Quinhentista, valorizando o trabalho desenvolvido ao longo destes 20 anos.

Sob o mote "Mar de Histórias", a edição de 2027 será dedicada às memórias, partilhas e cumplicidades que marcaram o percurso do evento, convidando a comunidade a continuar a fazer parte desta história colectiva.