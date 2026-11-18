"Das ilhas a primeira", foi assim que Carla Rosado se referiu ao Porto Santo, numa intervenção em que abordou o facto de esta ser a primeira ilha das regiões ultraperiféricas a "ter condições para garantir o seu abastecimento eléctrico apenas de fontes renováveis".

O Porto Santo tem cerca de 200 dias por ano sem necessidade de recurso à central termoeléctrica.

Menos consumo de combustíveis fósseis, "menos dependência do exterior" e menos exposição às oscilações de preços de combustíveis.

No entanto, a deputada do PSD deixa claro que este recurso maioritário a energias renováveis pode não ter uma repercussão imediata na factura energética, uma vez que os preços são definidos por um mecanismo nacional.