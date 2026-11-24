A componente da taxa de segurança aeroportuária que reverte para a ANA – Aeroportos de Portugal aumenta, a partir de amanhã, de 1,80 para 1,99 euros por passageiro embarcado, o que representa um agravamento de 10,6%.

A medida, publicada esta terça-feira em Diário da República, abrange todos os aeroportos integrados na rede ANA, incluindo os da Madeira e do Porto Santo, independentemente do destino dos passageiros.

Com esta actualização, a taxa global de segurança aplicável aos voos com destino ao espaço Schengen, onde se incluem as ligações ao Continente, passa de 3,56 para 3,75 euros.

Numa viagem de ida e volta entre a Madeira e Lisboa, o agravamento será de 38 cêntimos por passageiro, caso as transportadoras repercutam integralmente o aumento no preço dos bilhetes.

A actualização foi proposta pela ANA e mereceu parecer favorável da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), destinando-se a suportar encargos e investimentos associados à segurança aeroportuária, nomeadamente aos sistemas de verificação da bagagem de porão.