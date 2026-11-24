Uma colisão entre duas viaturas, ao nascer do dia, junto ao restaurante O Lagar, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, provocou três feridos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 7h54. O piso molhado poderá ter contribuído para o acidente.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram inicialmente mobilizados com uma ambulância e um veículo de apoio à limpeza da via. Um dos feridos foi transportado para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Entretanto, já com a PSP no local, outros dois ocupantes, um de cada viatura, queixaram-se de dores, nomeadamente na zona lombar, no pulso, ombro e pescoço. Para prestar assistência e transportar estes feridos, foram mobilizadas duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa, que também os encaminharam para o hospital.