Uma colisão entre dois automóveis ligeiros, ocorrida ao final da tarde deste domingo, no entroncamento da Estrada Monumental com a Rua do Areeiro, está a complicar o trânsito naquela zona do Funchal.

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Aparentemente, do acidente resultaram apenas danos nas viaturas intervenientes. Mas como os automóveis ficaram imobilizados na via, a aguardar a chegada da PSP, a fluidez do trânsito encontra-se comprometida.