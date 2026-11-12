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Colisão entre mota e carro na Via Rápida provoca um ferido

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Foto Arquivo

Um acidente rodoviário envolvendo uma mota e um automóvel, ocorrido esta manhã na Via Rápida, na zona do Caniço, provocou um ferido ligeiro.

Na sequência da colisão, a vítima, que seguia na mota, apresentava queixas de dores nos membros superiores e inferiores.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local, prestaram assistência à vítima e procederam ao seu transporte para o hospital.

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