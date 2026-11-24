O líder parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, acusou o Governo, no debate mensal desta manhã, de cortar no investimento para habitação dos madeirenses e de apostar da construção de casas de luxo para estrangeiros.

Cafôfo afirmou que Albuquerque "mentiu aos madeirenses" quando na semana passada disse que no orçamento haveria 100 milhões de euros para a habitação, pois naquele documento "só temos 50 milhões". O porta-voz socialista ligou esta questão ao projecto da construção do campo de golfe da Ponta do Pargo. "Como justifica gastar 62,5 milhões de euros num projecto que é financeiramente inviável para viabilizar 179 casas de luxo" para estrangeiros?, questionou Cafôfo, dirigindo-se a Miguel Albuquerque.

Na resposta a esta intervenção, Albuquerque afirmou que Cafôfo "não consegue perceber o contexto do investimento na Ponta do Pargo e acusou-o de um "acto de manhosice", por ter destacado apenas uma alínea do estudo de viabilidade elaborado para o Governo Regional. Segundo o presidente do Governo, o deputado socialista só falou dos luxos de caixa directa da actividade do golfe, quando o projecto da Ponta do Pargo tem um impacto ambiental e social mais vasto. Desde logo, tem "um efeito multiplicador na economia", com 138 milhões de euros de investimento privado na construção de 2 hotéis e 70 hectares de 100 lotes para habitação. Prevê-se a criação de 600 empregos, que gerarão uma massa salarial de 11,2 milhões de euros por ano. Por tudo isto, Albuquerque entende que este investimento é decisivo para o desenvolvimento da ponta oeste.