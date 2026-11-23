O Grupo Parlamentar do PS-Madeira considerou, hoje, "inconcebível" o corte nas verbas para a habitação previsto no Orçamento Regional para 2027, garantindo que irá apresentar um conjunto de propostas com vista a reforçar o investimento neste que é um setor prioritário.

Os deputados socialistas e a presidente do Partido, Célia Pessegueiro, estiveram esta manhã reunidos com o presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, no âmbito da iniciativa 'Além do Plenário', que visa auscultar a sociedade civil e as instituições, de modo trocar ideias e recolher contributos que resultem em propostas a apresentar aquando da discussão do Orçamento.

Com a habitação como tema de fundo, o líder parlamentar do PS criticou o facto de as verbas para o sector inscritas no Orçamento passarem dos 80 milhões de euros este ano para 50 milhões no próximo ano.

É um corte inconcebível, numa altura em que a habitação é uma necessidade. Não compreendemos que o Governo Regional não tenha compensado o corte do Plano de Recuperação e Resiliência com verbas próprias, de modo a que não existisse uma redução tão drástica na habitação, quando sabemos da sua urgência Paulo Cafôfo

Para o socialista, a situação é ainda mais grave atendendo ao facto de o presidente do Governo ter anunciado recentemente que o Orçamento contemplaria 100 milhões de euros para esta área. "Estamos perante um problema grave, porque há um desinvestimento na habitação, quando precisávamos de reforçar as verbas no Orçamento da Região", sublinhou.

O líder parlamentar do PS alertou que não é possível resolver o problema da habitação sem envolver os municípios, e defendeu a celebração de contratos-programa entre o Governo Regional e as autarquias – neste caso a Câmara de Machico – com esse objectivo. Paulo Cafôfo aproveitou, aliás, a ocasião para criticar o facto de o Executivo madeirense apenas celebrar contratos com os municípios da sua cor política, discriminando os restantes e criando "injustiças e desigualdades".

Como deu conta, se olharmos às verbas para a habitação no âmbito do ‘Madeira 2030’, só três câmaras é que poderão aceder às mesmas. "E os outros municípios?", questionou.

Paulo Cafôfo não deixou também de condenar o facto de as câmaras da Região continuarem sem acesso a 7,5% das receitas do IVA cobradas nos respectivos concelhos, ao contrário do que já acontece a nível nacional, desde 2018, e nos Açores, desde 2023. Conforme sustentou, estas verbas constituiriam uma receita importante que os municípios poderiam aplicar na habitação.

O líder parlamentar socialista assegurou que, em sede de Orçamento, o partido irá apresentar uma série de propostas, não só para reforçar os montantes, como para que sejam implementados novos programas para responder às necessidades habitacionais.