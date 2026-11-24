O investimento das famílias na União Europeia (UE) recuou para 8,1% do rendimento disponível bruto em 2025, a mais baixa numa década, tendo em Portugal ficado abaixo da média (6,6), divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, o indicador registou uma descida homóloga de 0,1 pontos percentuais, para a taxa mais baixa desde 2015.

Portugal registou, em 2025, uma taxa de investimento das famílias de 6,6%, face à de 5,8% homóloga.

No ano passado, Chipre apresentou a mais alta taxa de investimento das famílias, de 15,3%, seguido pelos Países Baixos (11,3%) e a República Checa (10,5%), enquanto as mais baixas foram observadas na Suécia (4,7%), a Polónia (5,0%) e a Eslováquia (5,7%).