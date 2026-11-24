A secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, afirmou que a inovação deve ser assumida de forma transversal na Região, defendendo uma maior articulação entre diferentes agentes para responder aos desafios do arquipélago. A responsável falava, esta terça-feira, na terceira reunião do Conselho Regional de Inovação, que decorre no Castanheiro Boutique Hotel.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes considerou um privilégio presidir ao encontro e sublinhou a importância de reflectir, articular e comprometer esforços em torno de um dos temas decisivos para o futuro da Região.

Segundo a governante, a inovação deve afirmar-se como "um verdadeiro motor do desenvolvimento económico, social, científico e académico", assente na chamada quádrupla hélice, que junta instituições públicas, empresas, instituições de ensino e centros de investigação, bem como a sociedade civil.

A secretária regional destacou ainda o papel da Estratégia Regional para a Especialização Inteligente (EREI) como instrumento orientador capaz de gerar projectos concretos, criar novas dinâmicas de cooperação e produzir resultados mensuráveis.

Apontou ainda duas prioridades para o modelo de governação desta estratégia. O primeiro passa pela continuidade e a participação efectiva dos vários agentes regionais, numa lógica de trabalho em rede que permita identificar necessidades reais, reconhecer competências e descobrir novas áreas de especialização.

O segundo passa pela valorização dos mecanismos de coordenação das estruturas já existentes, de modo a tornar o modelo simples, funcional e eficaz na decisão e na execução.

Para a responsável pela pasta da Educação, qualquer transformação inovadora começa nas pessoas, nas qualificações e na capacidade de pensar criticamente, criar e resolver problemas novos. Nesse sentido, sustentou que a educação, do ensino básico ao superior, ocupa um lugar central na construção de uma cultura de inovação, ao desenvolver competências como a criatividade, o pensamento crítico, a literacia digital, o espírito empreendedor e o trabalho colaborativo.

"Para continuarmos com esta estratégia, precisamos de todos e de uma governação promotora de confiança entre os parceiros, valorizadora do conhecimento e de cada entidade e estimuladora da iniciativa", afirmou Elsa Fernandes.

A governante reiterou ainda a disponibilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para contribuir activamente para este objectivo, ligando as políticas educativas às metas regionais de inovação e valorizando o conhecimento, as competências e o talento. No final, deixou uma palavra de agradecimento à equipa e ao engenheiro Alberto Velez-Grilo e a sua equipa pelo trabalho desenvolvido.

Equipa renovada em 2025 apresenta balanço e próximos passos

Após a intervenção da secretária regional, Alberto Velez-Grilo agradeceu as palavras dirigidas à equipa e avançou para o segundo ponto da reunião, dedicando-se a apresentar o trabalho desenvolvido pela unidade desde a sua constituição formal, há cerca de um ano.

O responsável fez o ponto da situação do que foi concretizado ao longo do último ano e partilhou as perspectivas para o futuro imediato e para os próximos anos.

De resto, Alberto Velez-Grilo fez uma apresentação com base em cinco pontos: apresentação da unidade, da sua missão e de uma equipa que foi renovada durante o ano de 2025; retrato breve do sistema regional de inovação apoiado nos dados estatísticos mais recentes, abordagem ao projecto de capacitação da Estratégia Regional para a EREI, responsável pelo financiamento da maior parte das actividades da unidade; análise dos pareceres emitidos no âmbito dos avisos dos objectivos específicos 1.1 e 1.3 do programa Madeira 2030; e o balanço e a projecção das próximas actividades.