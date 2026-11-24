As Mulheres Socialistas da Madeira assinalam, amanhã, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a intervenção artística ‘Sapatos que Contam Histórias’, que estará patente no Largo do Pelourinho, no Funchal, a partir das 10 horas.

Segundo nota à imprensa, a instalação terá como elemento central os sapatos, objectos do quotidiano que aqui adquirem uma dimensão simbólica. Cada par evoca uma vida interrompida, uma história que ficou por contar e a ausência deixada nas famílias e na sociedade. Através desta representação, pretende-se homenagear as mulheres assassinadas e sensibilizar a população para a persistência da violência de género.

A intervenção conta com a curadoria de Fátima Spínola, artista plástica madeirense, natural de Santana, licenciada e pós-graduada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Com um percurso artístico iniciado em 2000, desenvolve trabalho nas áreas do desenho, pintura, instalação e vídeo-performance, explorando questões sociais, políticas e relacionadas com a condição humana. A sua obra, apresentada em Portugal e no estrangeiro, aborda temas como a identidade, a memória, a vulnerabilidade e as desigualdades de género.

Para as Mulheres Socialistas da Madeira, assinalar esta data implica também denunciar a persistência de uma grave violação dos direitos humanos e exigir respostas eficazes na prevenção da violência, na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores.

“Cada mulher assassinada representa uma vida que a sociedade não conseguiu proteger. Por detrás dos números existem rostos, famílias, projectos e histórias brutalmente interrompidas. Com esta intervenção queremos recordar essas mulheres e alertar para a urgência de combater uma violência que continua a fazer vítimas. Não podemos aceitar que o medo faça parte da vida de tantas mulheres”, afirma Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira.

Aberta à população, a intervenção ‘Sapatos que Contam Histórias’ convida a uma reflexão sobre as vidas perdidas e a responsabilidade colectiva de impedir que outras mulheres tenham o mesmo destino.

“Nenhuma mulher deve viver com medo. Nenhuma vida perdida deve ser esquecida”, reforça a Cátia Vieira Pestana.