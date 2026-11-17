Dar voz às crianças e aos jovens e sensibilizar a comunidade para os seus direitos é o objectivo do "Estendal dos Direitos", iniciativa da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Câmara de Lobos que estará patente entre 20 e 27 de Novembro, no Centro Cívico do Jardim da Serra.

A exposição, que assinala o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, celebrado a 20 de Novembro, resulta de um desafio lançado pela CPCJ às Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude do concelho, convidadas a envolver os mais novos na criação de mensagens sobre os seus direitos e deveres.

Mais do que uma mostra expositiva, a iniciativa pretende promover a participação cívica das crianças e dos jovens, dando visibilidade às suas perspectivas e apelando ao respeito, à igualdade, à protecção e à valorização da infância e da juventude.

O projecto conta com a colaboração de escolas públicas e privadas, associações juvenis, culturais e recreativas, IPSS, PSP, GNR e Município de Câmara de Lobos.

A inauguração está marcada para 20 de Novembro, pelas 14h30, na Sala Polivalente do Centro Cívico do Jardim da Serra. A exposição poderá ser visitada durante o horário de funcionamento da Junta de Freguesia.

A data evoca os 37 anos da adopção, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Convenção sobre os Direitos da Criança, a 20 de Novembro de 1989. Portugal ratificou o documento em 1990, assumindo o compromisso de proteger e promover os direitos fundamentais de todas as crianças.