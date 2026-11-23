A Câmara Municipal do Funchal volta a assinalar, esta quarta-feira, 25 de Novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com uma cerimónia pública no Parque de Santa Catarina, a partir das 17 horas.

A iniciativa pretende sensibilizar a população para as diferentes formas de violência contra as mulheres, nomeadamente física, psicológica, sexual e social, alertando para uma realidade que continua a afectar milhares de vítimas em todo o mundo e constitui uma grave violação dos direitos humanos.

O programa inclui um momento simbólico de homenagem às vítimas, com uma actuação musical, uma largada de pombos e um minuto de silêncio.

Durante a cerimónia, os participantes serão ainda convidados a deixar mensagens num painel dedicado à iniciativa, com palavras de respeito, igualdade, apoio e liberdade, ou de repúdio por todas as formas de violência contra as mulheres.

Com esta acção, a autarquia pretende reforçar a consciencialização pública para a importância da prevenção e do combate à violência de género.