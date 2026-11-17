A violência contra as mulheres continua a ser uma realidade preocupante, apesar das campanhas de sensibilização e dos esforços desenvolvidos ao longo das últimas décadas. O alerta foi deixado, esta manhã, pela deputada do CDS Sara Madalena, numa intervenção no período antes da ordem do dia da Assembleia Legislativa da Madeira, a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala a 25 de Novembro.

A parlamentar centrista lamentou que, passados quase 30 anos da instituição desta data pelas Nações Unidas, continuem a existir mulheres vítimas de violência doméstica, muitas das quais permanecem em silêncio por medo ou por não encontrarem condições para denunciar as agressões.

Sara Madalena chamou a atenção para a persistência de comportamentos e preconceitos que contribuem para a discriminação das mulheres, defendendo uma mudança de mentalidades que comece na educação e no respeito mútuo.

Na intervenção, recordou práticas de outras épocas, em que as mulheres eram sujeitas a castigos e humilhações públicas por comportamentos considerados inadequados, para sublinhar que a evolução da sociedade não eliminou todas as formas de violência e discriminação.

A deputada referiu ainda que, em 2026, continuam a existir vítimas de violência doméstica que, por diferentes razões, não conseguem libertar-se das situações em que vivem, muitas vezes condicionadas pelo medo das consequências.

A propósito da escolha do dia 25 de Novembro pelas Nações Unidas, em 1999, Sara Madalena recordou também a homenagem às irmãs Mirabal, assassinadas em 1960 na República Dominicana, cuja história se tornou um símbolo internacional da luta contra a violência sobre as mulheres.

Para a deputada, a resposta a este problema exige uma atenção permanente, que não pode ficar limitada às comemorações de uma data. Nesse sentido, apelou à educação das novas gerações para o respeito pela mulher, pela sua liberdade, privacidade e integridade física e psicológica.

Sara Madalena terminou a intervenção defendendo que a construção de uma sociedade mais segura e justa depende do compromisso de todos, para que seja possível assegurar às mulheres um futuro mais protegido e digno.