A investigadora do Centro de Química da Madeira Rosa Perestrelo explicou, hoje, no TEDxMadeira, como a sua equipa procura, há 15 anos, compostos na urina e noutras amostras que permitam diagnosticar precocemente o cancro, com o objectivo de chegar a um teste de farmácia.

"E se o diagnóstico do cancro estivesse nas nossas mãos?", questionou a oradora, no início da sua intervenção na conferência que decorreu durante a tarde deste sábado no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Rosa Perestrelo pensa num teste tão simples, adquirido na farmácia, que, com uma recolha, permita saber a pessoa deve ou não preocupar-se com uma doença oncológica, como já acontece com o teste de gravidez. Lembrou que quase todos conhecemos um colega ou um amigo que perdeu a vida para esta doença e que, muitas vezes, quando surgem os sintomas, a doença já está num estádio avançado, em que a eficácia terapêutica diminui. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as possibilidades de a contornar.

Segundo a investigadora, quando ficamos doentes as reações das células sofrem alterações, e isso muda o perfil químico da urina, do sangue e até do ar que respiramos. Por isso, é cada vez mais importante identificar marcadores moleculares que permitam saber se uma pessoa pertence ao grupo dos saudáveis ou dos doentes. Explicou que o cancro não resulta de um único factor, mas de um conjunto que vai da genética ao ambiente e ao comportamento. Fumar, beber, a alimentação e o exercício físico pesam, mas não há garantias. Quem faz tudo "direitinho" pode adoecer e nem todas as pessoas fumadoras ficam doentes. Há factores sobre os quais não temos controlo, como o historial familiar, a idade, o sexo, a poluição atmosférica e agentes infecciosos, como o vírus do papiloma humano, associado ao cancro do colo do útero. Rosa Perestrelo contou o caso de uma senhora de 102 anos que atribuiu a longevidade a não beber, não fumar, não ir a festas, praticar caridade e viver feliz. A investigadora perguntou se isso chega para garantir que não se tem cancro. E é aí que entra a investigação.

A equipa, integrada num grupo coordenado pelo professor José de Sousa Câmara, começou pelo cancro da mama, entrando posteriormente na área dos cancros da próstata, colorretal, pulmão e pâncreas.

A investigadora disse que, por trás de cada amostra, há "um universo de informação", entre 60 e 140 compostos. Como é impossível processar tantos dados à mão, recorrem a ferramentas estatísticas, que, tanto no cancro do pâncreas como no do pulmão, separam claramente os grupos de saudáveis e de doentes. Explicou que os grupos de controlo têm de ter idades e sexos equivalentes aos dos doentes.

Há resultados que indicam que as vias metabólicas ficam alteradas independentemente do tipo de tumor. Dos cerca de 130 a 140 compostos identificados, alguns são potenciais biomarcadores, presentes em todas as amostras analisadas. Serão o conjunto de trabalho para desenvolver o teste.

Até agora os estudos envolveram 20 a 30 pacientes. Nos trabalhos de doutoramento em curso, o objectivo é chegar às 100 amostras, porque, quanto maior a amostra, maior a representatividade e a robustez dos modelos estatísticos. No cancro do pâncreas serão recolhidos 100 doentes e 100 controlos, com urina e plasma, e, além dos compostos voláteis, serão estudadas as proteínas e os lípidos, para perceber onde começa o problema antes do produto final. No cancro do pulmão serão feitos estudos em culturas celulares, um estudo epidemiológico e uma caracterização com várias ferramentas. Para tratar o volume de dados, vão usar inteligência artificial.

O propósito, frisou Rosa Perestrelo, é um diagnóstico mais precoce que permita maior sobrevivência. "Não pretendemos substituir os médicos", destacou. O que se pretende é quem sentir que algo não está bem poderá comprar um teste na farmácia e, se der positivo, procurar um médico com urgência. Para lá chegar, o sensor terá de ser validado clinicamente, testado e aprovado pelos organismos reguladores.

Rosa Perestrelo agradeceu à equipa da Universidade da Madeira, aos médicos e enfermeiros que colaboram nas recolhas e aos doentes, que, "em momentos frágeis da sua vida", nunca disseram que não. Ao longo de 15 anos, contou, ouviu muitas vezes: "Isto não é para mim, mas que seja para o futuro".

Sobre o mote do TEDxMadeira, 'All we need is…', Rosa Perestrelo considera "tudo o que precisamos é de investigação científica".